Посол Туркменистана выступил на международной конференции в Душанбе

Вчера посол Туркменистана в Душанбе А.Гочмырадов принял участие в Международной научно-практической конференции на тему «Вклад Республики Таджикистан в реализацию Целей устойчивого развития и зелёной дипломатии», организованной Научно-исследовательским институтом устойчивого развития и зеленой экономики Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, выступая перед участниками конференции, посол отметил, что в ответ на глобальные вызовы, связанные с изменением климата, Туркменистан предпринимает последовательные шаги в направлении устойчивого развития, включая активное развитие возобновляемых источников энергии. В стране реализуются масштабные проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и внесение вклада в международные усилия по борьбе с изменением климата.

Особое внимание участников было уделено предстоящему Первому министерскому форуму Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию, который состоится 28–29 апреля в городе Аркадаг.

Было подчеркнуто, что данный форум станет ключевой региональной платформой для расширения сотрудничества в области охраны окружающей среды и продвижения глобальной повестки устойчивого развития, отмечает источник.