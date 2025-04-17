В Туркменистане совместно с экспертами ЕРБ ВОЗ рассмотрен проект плана по борьбе с ТБ

В здании ООН в Ашхабаде в режиме видеоконференции состоялась встреча Национальной рабочей группы по туберкулезу с экспертами ЕРБ ВОЗ.

Цель встречи — обсуждение первого проекта Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом на 2026-2030 годы.

Мероприятие было организовано Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сессия проводилась в рамках проекта «Выход Национальной программы по борьбе с туберкулезом Туркменистана из Глобального фонда», реализуемого в 2025 году.

Встреча предоставила экспертам и национальным партнерам возможность рассмотреть предварительный проект стратегического плана. В ходе обсуждения участники детально рассмотрели ключевые вопросы и определили основные шаги, необходимые для его дальнейшей разработки и успешной реализации.

Документ был подготовлен под руководством эксперта ЕРБ ВОЗ по туберкулезу доктора Михаила Волика и закладывает прочную основу для устойчивой и эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза по всей стране.

Национальный стратегический план направлен на гармонизацию с Глобальной стратегией ВОЗ по ликвидации туберкулеза, обеспечивая эффективный контроль над ним путем устойчивого и комплексного подхода к здравоохранению.

Разработка долгосрочной стратегии является ключевым шагом к укреплению национальных систем здравоохранения и приведению их в соответствие с глобальными усилиями по снижению заболеваемости туберкулезом и повышению доступности медицинской помощи.

В рамках этой инициативы Туркменистан продолжает уделять приоритетное внимание общественному здравоохранению, активно развивая потенциал медицинских учреждений и расширяя сотрудничество как на национальном, так и на международном уровне, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.