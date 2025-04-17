В Туркменистане построят новый крупный завод по производству карбамида

В рамках рабочего визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Японию было подписано важное соглашение о строительстве нового производственного объекта в Балканском велаяте.

Государственный концерн «Türkmenhimiýa» заключил Рамочное Соглашение с международным консорциумом, в который вошли японские компании «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» и «Mitsubishi Corporation», а также турецкая компания «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi».

Согласно документу, консорциум будет осуществлять проектирование, закупки и строительство «под ключ» завода по производству карбамида в посёлке Киянлы Балканского велаята Туркменистана. Производственная мощность нового предприятия составит 1 155 тысяч тонн продукции в год.

Это соглашение стало одним из 15 двусторонних документов, подписанных во время визита туркменского лидера в Японию, что подчеркивает активное развитие экономического сотрудничества между странами.