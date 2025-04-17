В Республике Хорватия проведут Дни культуры Туркменистана

Сегодня в ходе встречи посла Туркменистана А.Аннаева с директором Управления международного культурного сотрудничества и европейских дел Министерства культуры и СМИ Хорватии госпожой Аней Елавич была рассмотрена возможность проведения Дней культуры Туркменистана в Республике Хорватия.

Также туркменская сторона предложила провести мероприятия в рамках празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, а также организовать участие делегаций Хорватии в этом году в различных международных мероприятиях и фестивалях, проводимых в Туркменистане.

Директор Аня Елавич отметила желание и заинтересованность хорватской стороны в сотрудничестве с Туркменистаном в области культуры и культурного обмена, в участии во взаимных мероприятиях, а также в установлении долгосрочного партнёрства с туркменскими музеями. Была высказана возможность взаимных визитов музыкальных, танцевальных и театральных коллективов в обе столицы.

В заключение стороны согласились, что культурная дипломатия является неотъемлемой частью двусторонних отношений, сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Напомним, что сегодня находясь с рабочим визитом в Загребе, посол Туркменистана в Хорватии с резиденцией в Бухаресте (Румыния) А.Аннаев провел ряд деловых встреч, нацеленных на расширение сотрудничества между Туркменистаном и Хорватией.