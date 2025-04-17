В Ашхабаде стартовала конференция по инновациям в медицинской науке

16 апреля в Ашхабаде начала свою работу международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие медицинской науки и образования». Мероприятие организовано Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерством образования Туркменистана и Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мурада Гаррыева.

В работе конференции принимают участие ведущие специалисты из Китая, Германии, России, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Индии, Кореи и Туркменистана.

В первый день работы конференции состоялось торжественное открытие и пленарное заседание, на котором с приветственным словом выступила ректор Государственного медицинского университета Туркменистана Наргозель Мыратназарова. С докладами также выступили ведущие иностранные специалисты, представившие доклады по актуальным вопросам современной медицины.

Работа конференции организована по четырем тематическим секциям: «Новые технологии в диагностике и лечении неинфекционных заболеваний», «Инновационные технологии – гарант развития медицинской науки», «Научные основы производства новых лекарственных и натуральных средств» и «Роль новых технологий в совершенствовании системы образования».

Программа конференции также включает мастер-классы от известных зарубежных специалистов и культурную программу для участников. 17 апреля работа конференции продолжится в секциях, завершится мероприятие торжественным закрытием.