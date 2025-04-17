Более 8 000 арендаторов на севере Туркменистана готовы к производству коконов шелкопряда

В этом году в Дашогузском велаяте контракты на производство коконов шелкопряда заключены с более чем восемью тысячами арендаторов. Также в этом процессе примут участие несколько сотен частных структур и некоторые дайханские объединения. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В данное время всё готово к предстоящему сезону. Помещения инкубаторов и червоводен приведены в соответствие с установленными нормами, здесь созданы все необходимые условия для эффективной выкормки гусениц. Предприняты необходимые меры для обеспечения производителей достаточным объёмом грен высококачественного шелкопряда.

Дашогузский регион — однин из крупных производителей шелковичного сырья в стране. Ежегодно здесь производят свыше 500 тонн ценного сырья. Наиболее крупными производителями традиционно выступают аграрии Акдепинского, Шаватского этрапов и этрапа Гёроглы.

Для получения богатого урожая хорошим подспорьем местным шелководам служит наличие в регионе обширной кормовой базы. Тутовые плантации ежегодно пополняются большим количеством новых саженцев, отмечает источник.