Биржа Туркменистана: Турецкие и азербайджанские предприниматели закупают вафельную ткань

Во вторник, 15 апреля, на внешнем рынке Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана были заключены крупные международные сделки. Предприниматели из Афганистана приобрели у Государственного концерна «Туркменхимия» и «Туркменнебит» автобензин марки «ЭКО-93» и сжиженный газ, сообщает сайт ГТСБТ.

В тот же день предприниматели из Турции и Азербайджана заключили контракты с местными производителями на закупку хлопкового волокна и крашеной вафельной ткани.

На внутреннем рынке биржи местные предприниматели приобрели шелк у отечественных предприятий.

Общая сумма всех пяти сделок, заключенных в ходе торгов, составила 7 820 000,00 манат и 39 057 180,00 долларов США.