«Аркадаг» разгромил «Аль-Араби» и вышел в финал Лиги вызова АФК

Туркменский «Аркадаг» победил кувейтский «Аль-Араби» в ответном полуфинальном матче Лиги вызова АФК.

Встреча состоялась на стадионе в городе Аркадаг и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Шаназар Тиркишов (7-я и 90+4-я минуты), еще один гол на счету Алтымурада Аннадурдыева (58).

В первом матче, который прошел 9 апреля в Эль-Кувейте, подопечные Владимира Байрамова уступили со счетом 0:2.

По сумме двух встреч «Аркадаг» вышел в финал Лиги вызова АФК.

Финал турнира пройдет 10 мая, соперник «Аркадага» определится 17 апреля в матче «Преа Хан Рич Свай Риенг» (Камбоджа) и «Мадура Юнайтед» (Индонезия).