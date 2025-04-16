Туркменистан развивает цифровые коридоры между Азией, Европой и Ближним Востоком

Председатель агентства «Туркменарагатнашык» Хаджымырат Худайгулыев предложил расширить сотрудничество по созданию региональных интернет-магистралей и трансграничных дата-центров на Азиатско-Тихоокеанском саммите Всемирной интернет-конференции (WIC), открывшемся 14 апреля в Гонконге. Глава «Туркменарагатнашык» подчеркнул стратегическую роль Туркменистана в развитии цифровых транспортных коридоров между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Как сообщает сайт Orient, в ходе выступления на церемонии открытия двухдневного саммита, проходящего под темой «Цифровая и интеллектуальная интеграция как движущая сила будущего», Худайгулыев рассказал о системной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Туркменистана, включая строительство оптоволоконных сетей, развитие 5G и спутниковых систем связи. Особое внимание было уделено первому в Центральной Азии умному городу – Аркадаг, который стал показательным примером активного использования передовых цифровых и «зелёных» технологий.

Значительное место в выступлении туркменского представителя заняли вопросы кибербезопасности. Худайгулыев сообщил об усилении нормативной базы для защиты персональных данных, укреплении международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и запуске образовательных программ по цифровой гигиене для всех возрастных групп. Он также высказался за формирование глобальных стандартов в этой области, основанных на взаимном уважении и суверенитете.

В заключение глава «Туркменарагатнашык» подчеркнул приверженность Туркменистана принципам открытости, цифровой инклюзии и технологического мира, пригласив участников саммита на международный форум «Туркментел-2025», который пройдет 12-14 ноября 2025 года в Ашхабаде.