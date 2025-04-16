«Туркменарагатнашык» демонстрирует цифровые достижения на EXPO-2025

14 апреля на Всемирной выставке EXPO-2025 в японском городе Осака состоялся Национальный день Туркменистана, в ходе которого был представлен национальный павильон страны, демонстрирующий культурное наследие, современные достижения и перспективные проекты республики в различных сферах.

Ключевую роль в презентационных мероприятиях сыграли представители транспортно-коммуникационного комплекса и Агентства «Туркменарагатнашык», познакомившие международную аудиторию с инновационными проектами в области логистики, телекоммуникаций и цифровой трансформации. Экспозиция Туркменистана привлекла внимание посетителей благодаря сочетанию национальных традиций с современными технологическими решениями.

Особый акцент в презентации был сделан на стратегической роли Туркменистана в развитии трансконтинентальных транспортных коридоров и региональной цифровой интеграции.