Президент Туркменистана удостоен звания почетного доктора японского университета Цукуба

В рамках визита в Японию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил звание почетного доктора университета Цукуба – одного из ведущих высших учебных заведений страны, сообщает электронная газета «Туркменистан».

Церемония вручения диплома состоялась во время встречи главы туркменского государства с президентом университета Кёсуке Нагата в токийской гостинице Imperial Tokyo.

В ходе переговоров Сердар Бердымухамедов подчеркнул приоритетное значение образовательного сотрудничества в развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Японией. Глава государства отметил наличие действующих соглашений между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и университетом Цукуба.

Принимая почетную награду, глава Туркменистана назвал ее отражением высокого уровня дружественных отношений между двумя странами и выразил признательность за оказанную честь.

Примечательно, что в марте 2015 года, аналогичного звания был удостоен Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, добавила газета.