Молодые художники Туркменистана приглашаются к творческому конкурсу ТЮРКСОЙ

Молодые художники, ученики и студенты художественных отделений профильных школ и высших учебных заведений Туркменистана в возрасте от 12 до 18 лет приглашаются принять участие в творческом конкурсе ТЮРКСОЙ «Традиционные детские игры тюркского мира».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», желающие принять участие в конкурсе, должны нарисовать традиционные игры Туркменистана, названия которых предоставляются организаторами. Для Туркменистана это: Aýterek- Günterek; Ogar-Ogar; Düzme; Ýaglyga towusmak; Bukuldym.

Работы принимаются до 30 апреля по электронной почте: tdcabest@gmail.com (Государственная академия художеств Туркменистана).

Самобытность и колоритность работы, качество исполнения, техника и фантазия являются критериями оценки для международного жюри.

С результатами первого тура можно будет ознакомиться 15 мая на веб-сайте ТЮРКСОЙ, с результатами второго тура – 30 июня.

Конкурс проводится по случаю объявления казахстанского города Актау Культурной столицей тюркского мира в 2025 году. Награждение победителей планируется провести в Казахстане. Работы победителей и финалистов конкурса будут включены в каталог-альбом «Традиционные детские игры тюркского мира».

Детальная информация о конкурсе — по ссылке.