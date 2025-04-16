В Туркменистане готовится законопроект об упрощении въезда для иностранцев

На восьмом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва рассмотрен важный проект изменений в закон «О миграции», который существенно упростит процедуру въезда иностранных граждан в страну.

Закон будет дополнен нормами о выдаче электронных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства через единую информационную систему. Это нововведение полностью соответствует национальным стратегическим приоритетам Туркменистана по цифровизации и модернизации государственных услуг.

Закон Туркменистана «О миграции«, принятый в 2012 году, был обновлен и усовершенствован 13 раз за время своего существования. Последнее обновление до текущих предложенных поправок было зарегистрировано 3 июня 2023 года.