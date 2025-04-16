В Туркменистане аккредитована журналист изданий EU Reporter и Bruxelles Korner

Посольство Туркменистана в Королевстве Бельгия вручило аккредитационную карту международному журналисту Дерье Сойсал, представляющей издания EU Reporter и Bruxelles Korner. С этого момента она официально признана корреспондентом Bruxelles Korner при Министерстве иностранных дел Туркменистана, сообщила Turkmenportal пресс-служба посольства.

Дерья Сойсал является исследовательницей отношений Европейского Союза и Центральной Азии, а также экспертом в области управления окружающей средой. Она также является членом престижного Diplomatic World Institute, что подчеркивает её профессиональный авторитет и вовлеченность в вопросы дипломатии и устойчивого развития.

На протяжении последних месяцев Сойсал активно сотрудничает с дипломатической миссией Туркменистана в Брюсселе. Благодаря её научным и медийным выступлениям на академических платформах, международных конференциях, в теле- и радиопередачах, формируется широкое понимание внешнеполитического курса Туркменистана, в частности политики позитивного нейтралитета.

Представитель посольства Туркменистана в Бельгии Марал Рахимова отметила: «Сойсал активно принимала участие и выступала в рамках мероприятий, организуемых посольством и на других авторитетных площадках. Она демонстрирует всестороннее понимание региона Центральной Азии, владеет широким знанием его исторического контекста, культуры и политических процессов».

В своих публикациях в международных медиа Дерья Сойсал акцентирует внимание на международных инициативах Туркменистана, включая концепцию Международного года мира и доверия – 2025, провозглашённого по инициативе Туркменистана.