В Туркменабате проходит семинар по расширению возможностей устойчивого водопользования

На базе Центральной библиотеки Туркменабата вчера стартовал трёхдневный семинар «Расширение возможностей для климатически устойчивого управления водными ресурсами».

Семинар организован в рамках проекта Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ФАО.

К участию приглашено 35 представителей администрации, специалистов управления лесного хозяйства, дайханских объединений, арендаторства, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Участники обсуждают влияние изменения климата на территорию и экологию Лебапского велаята. Среди докладчиков — видные аналитики страны в области климатологии, геоботаники, охраны генофонда агробиоразнообразия, защиты и рационального использования водных и земельных ресурсов, экологизации АПК.

Также участники семинара посетят питомник «Джейхун» Чарджевского этрапа велаятского управления лесного хозяйства – структуры головного подразделения Министерства охраны окружающей среды.

В финале участники обоснуют наиболее перспективные, благоприятные для природы практики, применимые в природоохранном деле, выращивании культур и сельхозживотных.