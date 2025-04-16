В Туркменабате проходит семинар по расширению возможностей устойчивого водопользования
На базе Центральной библиотеки Туркменабата вчера стартовал трёхдневный семинар «Расширение возможностей для климатически устойчивого управления водными ресурсами».
Семинар организован в рамках проекта Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ФАО.
К участию приглашено 35 представителей администрации, специалистов управления лесного хозяйства, дайханских объединений, арендаторства, сообщает «Туркменистан: Золотой век».
Участники обсуждают влияние изменения климата на территорию и экологию Лебапского велаята. Среди докладчиков — видные аналитики страны в области климатологии, геоботаники, охраны генофонда агробиоразнообразия, защиты и рационального использования водных и земельных ресурсов, экологизации АПК.
Также участники семинара посетят питомник «Джейхун» Чарджевского этрапа велаятского управления лесного хозяйства – структуры головного подразделения Министерства охраны окружающей среды.
В финале участники обоснуют наиболее перспективные, благоприятные для природы практики, применимые в природоохранном деле, выращивании культур и сельхозживотных.