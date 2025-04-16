В посольстве России в Ашхабаде рассказали о работе в майские праздники

Посольство Российской Федерации в Ашхабаде не будет работать в периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года в связи с российскими государственными праздниками, сообщила пресс-служба диппредставительства.

«В связи с российскими государственными праздниками Посольство будет закрыто с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая 2025 года», – говорится в сообщении.

Майские праздники в России традиционно включают два значимых периода выходных дней: первый связан с Праздником Весны и Труда (1 мая), второй – с Днем Победы (9 мая).