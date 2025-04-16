Вице-президент Telegram восхищен столицей Туркменистана

Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский поделился восторженными впечатлениями от своего первого визита в Ашхабад. В серии публикаций в социальных сетях топ-менеджер отметил уникальную архитектуру и городскую инфраструктуру туркменской столицы.

«Я знал, что город славится своими зданиями из белого мрамора, но увидеть это вживую – совсем другое дело. Всё белое – здания, памятники, даже большинство машин», – поделился Перекопский.

Особое впечатление на вице-президента Telegram произвела городская планировка. По его словам, Ашхабад отличается широкими проспектами, просторными тротуарами и практически полным отсутствием автомобильных пробок. Перекопский также отметил большое количество зеленых зон и парков.

«Город очень зеленый, с множеством красивых парков, широкими тротуарами и практически без пробок – отлично подходит как для пеших прогулок, так и для вождения», – написал он.

В своих публикациях топ-менеджер Telegram упомянул и вечерний облик города, подчеркнув необычное освещение, создающее, по его словам, атмосферу «спокойного и элегантного Лас-Вегаса».

Подводя итог своим впечатлениям, Перекопский назвал Ашхабад «лучшей столицей в мире для пеших прогулок и одной из лучших для вождения».