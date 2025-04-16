«Аркадаг» настроен на камбэк в полуфинале Лиги вызова АФК

Тренерский штаб и футболисты туркменского «Аркадага» полны решимости переломить ситуацию в ответном полуфинальном матче Лиги вызова АФК против кувейтского «Аль-Араби», несмотря на неудачный исход первой встречи. Для выхода в финал хозяевам необходимо победить с разницей в три мяча и более, передает корреспондент Turkmenportal.

«Первый матч сложился для нас не так, как мы ожидали, но противостояние состоит из двух игр, поэтому мы рассчитываем переломить ситуацию в завтрашнем матче», – заявил главный тренер «Аркадага» Ахмед Аллабердыев на предматчевой пресс-конференции.

По словам наставника, команда подходит к решающей встрече в оптимальном составе, за исключением Ресула Ходжаева, получившего травму в игре за национальную сборную. Тренер отметил, что в клубе собраны игроки высокого уровня, которые выйдут на поле с единственной задачей – победить.

Защитник «Аркадага» Гуйчмурад Аннакулиев подтвердил боевой настрой команды: «Мы в хорошем настроении, боевой дух на высоте. Наша задача предельно ясна – завтра нужна только победа». Ключом к успеху, по мнению футболиста, станут «сплоченность и командная игра».

Особую роль в предстоящем матче должны сыграть болельщики. «Матч пройдет при поддержке родных трибун, ожидается серьезная поддержка. Благодарим наших болельщиков за веру в команду и постараемся оправдать их доверие», – подчеркнул Аллабердыев.

Ответный матч 1/2 финала Лиги вызова АФК состоится в среду, 16 апреля. Начало встречи в 15:30 по ашхабадскому времени.

Напомним, в первом полуфинальном матче «Аркадаг» уступил на выезде со счетом 0:2.