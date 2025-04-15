Туркменистан и Япония обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

В рамках визита в Японию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки. Как сообщает TDH, стороны обсудил вопросы укрепления двусторонних отношений между странами.

В ходе беседы глава туркменского государства подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества как эффективного инструмента для улучшения взаимопонимания и доверия между государствами. Президент Сердар Бердымухамедов особо отметил деятельность Туркмено-японской межпарламентской группы дружбы в укреплении связей в данной области.

Туркменистан придает большое значение развитию отношений с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сегодняшний день двустороннее сотрудничество активно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Визит Президента Сердара Бердымухамедова в Японию начался 13 апреля. Сегодня глава государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Туркменистана на выставке ЭКСПО-2025 в Осаке.

Павильон Туркменистана, выполненный в форме закругленного треугольника, символизирует обновление и устойчивое развитие. Архитектурные решения отражают национальную культуру страны: крыша здания украшена элементами традиционного женского украшения «Gülýaka», а внешний дизайн вдохновлен пустыней Каракумы и украшен мотивами туркменских ковров и изображениями ахалтекинских скакунов.