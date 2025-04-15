Туркменистан будет наращивать объемы поставок текстиля в Россию

В Ростове-на-Дону и Ставрополе прошли встречи по обсуждению наращивания поставок текстильной продукции из Туркменистана в Россию.

Мероприятия, состоявшиеся 11 апреля в Ростове-на-Дону и 14 апреля в Ставрополе, собрали представителей деловых кругов обеих стран, включая директоров крупных туркменских текстильных комплексов – Кахкинского текстильного комплекса и текстильного комплекса имени Великого Сапармурата Туркменбаши.

В Ростове-на-Дону обсуждались вопросы развития экспортных поставок туркменской текстильной продукции на российский рынок. Одной из ключевых тем для обсуждения стал вопрос повышения объемов поставок и налаживания эффективных торговых каналов для текстильной продукции из Туркменистана.

В Ставрополе встреча также была посвящена вопросам развития поставок текстильной продукции. В формате видеосвязи во встрече также принял участие консул Туркменистана в РФ (г. Астрахань).

Важной частью обсуждений стали вопросы создания благоприятных условий для успешного выхода продукции на российский рынок и пути решения возможных трудностей в логистике и таможенных процессах.

Данные рабочие встречи дали участникам возможность обсудить перспективы долгосрочного сотрудничества, а также разработать предложения по расширению торговых связей и оптимизации экспортных процедур, сообщается в пресс-релизе туркменского консульства.