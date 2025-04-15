Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 28 миллионов долларов

Свыше 28 миллионов 389 тысяч долларов США составила на минувшей неделе общая сумма сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана. Всего на торгах было зарегистрировано 23 сделки, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

За иностранную валюту представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана и Афганистана закупили нефтяной дорожный битум, автобензин, сжиженный газ, авиационный керосин и масло базовое, выработанные на технологических установках Госконцернов «Türkmennebit» и «Türkmenhimiýa».

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа, портландцемент и сухой экстракт солодкового корня. Страны-покупатели: Турция и Сербия.

На внутренний рынок были закуплены полипропилен и нефтяной дорожный битум (ГК «Türkmennebit»), а также крашеная ткань и флоатное листовое стекло на общую сумму 69 миллионов 545 тысяч манатов.