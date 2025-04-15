Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 28 миллионов долларов

Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 28 миллионов долларов

Свыше 28 миллионов 389 тысяч долларов США составила на минувшей неделе общая сумма сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана. Всего на торгах было зарегистрировано 23 сделки, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

За иностранную валюту представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана и Афганистана закупили нефтяной дорожный битум, автобензин, сжиженный газ, авиационный керосин и масло базовое, выработанные на технологических установках Госконцернов «Türkmennebit» и «Türkmenhimiýa».

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа, портландцемент и сухой экстракт солодкового корня. Страны-покупатели: Турция и Сербия.

На внутренний рынок были закуплены полипропилен и нефтяной дорожный битум (ГК «Türkmennebit»), а также крашеная ткань и флоатное листовое стекло на общую сумму 69 миллионов 545 тысяч манатов.