По инициативе Туркменистана в Нью-Йорке пройдет встреча молодёжи стран Центральной Азии

16 апреля в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится Вторая встреча молодёжи стран Центральной Азии, инициатором которой выступает Туркменистан.

Встреча пройдёт в формате сессии высокого уровня в рамках Молодёжного форума ЭКОСОС и приурочена к Международному году мира и доверия, а также к 10-летию Резолюции 2250 Совета безопасности ООН о молодежи, мире и безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В состав туркменской делегации войдут представители министерств образования и иностранных дел, а также активные студенты ведущих вузов страны.

Участники представят актуальные проекты, обсудят развитие культуры мира, устойчивого образования, социального предпринимательства и подготовку к очередному форуму в рамках Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), который пройдёт в Национальной туристической зоне Аваза этим августом. Ожидается, что результатом форума станет расширение молодёжной сети Центральной Азии, утверждение механизмов постоянного взаимодействия, выработка предложений для LLDC3, а также продвижение роли молодёжи на международной арене.

Кроме стран Центральноазиатского региона заинтересованность в участии во встрече в Нью-Йорке выразили представители других стран и международных организаций, что свидетельствует о выходе площадки Диалога за рамки исключительно регионального формата.