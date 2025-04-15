На специальном сайте можно узнать всё о павильоне Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке

Уникальный павильон Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке (Япония) является олицетворением культурного наследия, экологической гармонии и национальной идентичности, выраженной через современный архитектурный дизайн.

Для того, чтобы больше посетителей смогло посетить его в течение работы международной выставки, запущен интернет-сайт с подробной информацией о самом павильоне, а также о его местоположении, транспорте, с помощью которого можно доехать к павильону.

Треугольная форма здания со сглаженными углами символизирует обновление, устойчивое развитие и течение жизни. Вид на павильон сверху открывает обзор крыши, которая представляет женское украшение «гуляка».

Выставочный зал на первом этаже павильона, оснащенный современными технологиями, предлагает посетителям ознакомиться с историей, культурой, экономическим развитием и природными ресурсами страны. Впечатление от экспозиции усиливает современная мультимедийная система.

На сайте павильона посетители могут ознакомиться с впечатляющими фотографиями внутри здания, а также узнать, как приобрести билеты на ЭКСПО-2025.

Напомним, что ЭКСПО-2025 продлится до 13 октября.