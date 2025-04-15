Кратковременные дожди с грозами ожидаются на этой неделе в Туркменистане, среднесуточная температура воздуха поднимется до +36 градусов.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в Ашхабаде облачно с прояснениями. Дневная температура +26…+28°С, ночная +16…+18°С. Не исключены кратковременные дожди.

В Ахалском велаяте переменная облачность. Дневная температура +23…+29°С, ночная +9…+14°С.

В Балканском велаяте пасмурно и ветрено. Дневная температура +22…+27°С, ночная +12…+17°С. В середине недели возможны кратковременные дожди, в выходные дни ясно.

В Марыйском велаяте облачно, температура днём +18…+23°C, ночью +10…+15°C. В середине недели возможны дожди с грозами.

В Лебапском велаяте пасмурная погода с прояснениями; температура днём +17…+22°C, ночью +9…+14°C. Местами пройдут дожди.

В Дашогузском велаяте переменная облачность. Днём будет +17…+22°C, ночью +11…+16°C. Высока вероятность дождей.