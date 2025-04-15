День Туркменистана открыл многонациональную программу ЭКСПО-2025 в Осаке

Туркменистан — первая страна, отмечающая Национальный день на ЭКСПО-2025 в Осаке сразу после церемонии открытия международной выставки.

Сегодня состоялось открытие Национального дня Туркменистана. Мероприятие посетил Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с визитом в Японии.

В ходе программы были представлены национальная культура, традиции и экономические достижения Туркменистана.

ЭКСПО-2025 продлится до 13 октября. За этот период на этой международной площадке свои достижения представят почти 160 стран-участниц.

Ожидается, что выставку с апреля по октябрь посетят 28 миллионов человек.