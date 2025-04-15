Главы крупнейших международных энергетических организаций выступят на TEIF 2025 в Куала-Лумпуре

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) станет одним из ключевых событий в сфере энергетики и устойчивого развития.

Предстоящее мероприятие отличается уникальным составом участников, включающим руководителей крупнейших энергетических организаций мира. Их присутствие подчеркивает растущую роль Туркменистана на международной арене как энергетической державы и признание его усилий в продвижении устойчивого энергетического будущего.

Среди подтвержденных участников: Хайтам Аль Гайс, Генеральный секретарь ОПЕК, д-р Фатих Бироль, Исполнительный директор МЭА, Франческо Ла Камера, Генеральный директор IRENA, Мохамед Хамель, Генеральный секретарь ФСЭГ, Атцуко Хиросе, Генеральный секретарь Секретариата Энергетической хартии.

Высокий уровень представительства демонстрирует интерес к потенциалу Туркменистана как мосту между Азией, Европой и Ближним Востоком. В условиях глобальных изменений, от декарбонизации до цифровизации и трансформации мировой энергетики, TEIF 2025 предоставляет платформу для обсуждения вызовов и возможностей перед международным сообществом.

Выбор Куала-Лумпура в качестве принимающей стороны подчёркивает международную значимость форума и усиливает имидж Туркменистана как надёжного партнёра, открытого к сотрудничеству, инвестициям и инновациям.

TEIF 2025 – поворотный момент, формирующий будущие энергетические альянсы, определяющий вектор устойчивого развития и укрепляющий атмосферу взаимного доверия в условиях глобальной неопределённости.

Символично звучат слова Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага, произнесённые 19 марта:

«Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия является одним из значимых проектов. Его цель – обеспечение в современную эпоху природным газом стран общей численностью 1 миллиард 750 миллионов человек».

Также было подчёркнуто:

«Превращение Туркменистана в транспортно-энергетический хаб международного значения отвечает интересам широкого круга государств и народов и способствует прочному укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе».

Эти заявления отражают стратегическое видение Туркменистана как страны, продвигающей повестку энергетической дипломатии, мира и устойчивого развития. Проект ТАПИ и участие Туркменистана в инициативах, как Глобальное сокращение выбросов метана, укрепляют его позиции в системе международных приоритетов.

Сегодня взгляды прикованы к TEIF 2025 – форуму, где формируется новое энергетическое будущее, и где Туркменистан выступает катализатором перемен.

На форуме подтверждено участие более 300 делегатов из более чем 30 стран мира, включая представителей финансовых структур и ведущих компаний в сфере энергетики, инфраструктуры и зелёных технологий. Регистрация на участие в Форуме TEIF 2025 в очном формате завершается 15 апреля 2025 года.