Глава TMESF вошел в правление Азиатской федерации киберспорта

Президент Национальной федерации электронного спорта Туркменистана (TMESF) Мекан Эебердыев вошел в состав правления Азиатской федерации киберспорта (AESF), а также был избран вице-президентом Ассоциации киберспорта Центральной Азии. Об этом сообщает TMESF.

Выборы состоялись в ходе Первой выборной Генеральной ассамблеи AESF, проведенной в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие руководители национальных киберспортивных федераций стран Азии, а также заместитель генерального директора Олимпийского совета Азии (OCA) Винод Тивари.

Кроме того, в феврале 2025 года была официально учреждена Ассоциация киберспорта Центральной Азии, призванная координировать усилия стран региона по развитию цифрового спорта. По итогам выборов в этой организации Генеральный секретарь TMESF Назар Удеумурадов был назначен на должность Генерального секретаря Ассоциации.

По словам TMESF, эти назначения отражают укрепление позиций Туркменистана в международном киберспортивном сообществе и открывают новые перспективы для сотрудничества, обмена опытом и развития спортивных инициатив как на региональном, так и на общеазиатском уровнях.