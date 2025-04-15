В Туркменистане приняты изменения в закон об автомобильном транспорте

На восьмом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва одобрены поправки в Закон «Об автомобильном транспорте», регулирующие безопасность перевозок и права пользователей транспортных услуг. Согласно принятым изменениям, государственное регулирование в сфере автомобильного транспорта будет осуществляться Кабинетом Министров Туркменистана и агентством «Türkmenawtoulaglary» при Агентстве транспорта и коммуникаций, сообщает TDH.

В парламентском заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители СМИ. Законопроекты, рассмотренные на заседании, направлены на интенсивное социально-экономическое развитие страны в соответствии с политическим курсом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Обновленный закон устанавливает правовую, экономическую и организационную основы работы автомобильного транспорта, уделяя особое внимание безопасности, защите жизни и здоровья граждан, а также охране окружающей среды. Документ также регулирует права физических и юридических лиц при использовании транспортных услуг.

Все принятые на заседании законодательные акты прошли предварительное обсуждение в комитетах национального Парламента и соответствующих государственных структурах.