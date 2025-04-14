Samsung лишила поддержки шесть устаревших моделей смартфонов Galaxy

Samsung лишила поддержки шесть устаревших моделей смартфонов Galaxy

Samsung завершила поддержку нескольких своих устаревших смартфонов. Об этом сообщает портал Sammobile.

Из списка поддерживаемых гаджетов исключены:

  • ·Galaxy S20,
  • ·Galaxy S20+,
  • ·Galaxy S20 Ultra,
  • ·Galaxy A52 5G,
  • ·Galaxy A72,
  • ·Galaxy A32.

Эти устройства не получат прошивку One UI 7 (Android 15) и больше не будут получать обновления безопасности в будущем.
Модель Galaxy S20 FE пока остается в списке поддерживаемых гаджетов, но, вероятно, в ближайшем будущем она также пополнит перечень устаревших.