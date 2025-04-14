Samsung лишила поддержки шесть устаревших моделей смартфонов Galaxy

Samsung завершила поддержку нескольких своих устаревших смартфонов. Об этом сообщает портал Sammobile.

Из списка поддерживаемых гаджетов исключены:

·Galaxy S20,

·Galaxy S20+,

·Galaxy S20 Ultra,

·Galaxy A52 5G,

·Galaxy A72,

·Galaxy A32.

Эти устройства не получат прошивку One UI 7 (Android 15) и больше не будут получать обновления безопасности в будущем.

Модель Galaxy S20 FE пока остается в списке поддерживаемых гаджетов, но, вероятно, в ближайшем будущем она также пополнит перечень устаревших.