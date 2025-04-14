Samsung лишила поддержки шесть устаревших моделей смартфонов Galaxy
Samsung завершила поддержку нескольких своих устаревших смартфонов. Об этом сообщает портал Sammobile.
Из списка поддерживаемых гаджетов исключены:
- ·Galaxy S20,
- ·Galaxy S20+,
- ·Galaxy S20 Ultra,
- ·Galaxy A52 5G,
- ·Galaxy A72,
- ·Galaxy A32.
Эти устройства не получат прошивку One UI 7 (Android 15) и больше не будут получать обновления безопасности в будущем.
Модель Galaxy S20 FE пока остается в списке поддерживаемых гаджетов, но, вероятно, в ближайшем будущем она также пополнит перечень устаревших.