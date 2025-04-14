Google создала мощный ИИ-процессор: выполняет до 4,6 квадриллиона операций в секунду

На конференции Cloud Next компания Google представила свой самый мощный ИИ-процессор Ironwood. Новый чип предназначен для работы с уже обученными ИИ-моделями и будет применяться в инфраструктуре Google Cloud.

Это седьмое поколение TPU и первый чип компании, специально оптимизированный для инференса — выполнения уже обученных ИИ-моделей.

Процессор будет применяться в облачной инфраструктуре Google Cloud. Он будет доступен в виде серверов с 256 чипами и кластеров из 9216 чипов.

«Ironwood — это наш самый мощный, самый производительный и самый энергоэффективный TPU. Он разработан для ускорения инференса ИИ-моделей в масштабах облачной инфраструктуры», — заявил вице-президент Google Cloud Амин Вахдат.

Ironwood обеспечивает производительность до 4614 терафлопс. Кластер из 9216 таких процессоров достигнет 42,5 экзафлопс.

Каждый чип оснащён 192 Гбайт оперативной памяти с пропускной способностью 7,4 Тбит/с. В нём также используется ядро SparseCore для работы с рекомендательными системами и алгоритмами ранжирования.

Компания планирует интегрировать Ironwood в модульный кластер AI Hypercomputer внутри Google Cloud.