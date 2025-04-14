Google запустил платформу Firebase Studio для быстрого создания приложений с ИИ

Google представил Firebase Studio — новую облачную платформу, которая помогает создавать мобильные и веб-приложения с использованием ИИ. Об этом объявили на конференции Google Cloud Next.

Платформа объединяет инструменты для дизайна интерфейсов, написания кода и тестирования. Работать можно прямо в браузере, не имея глубоких технических знаний.

Firebase Studio построен на редакторе Code OSS, что делает его интерфейс удобным для разработчиков. Пользователи могут загружать проекты с GitHub, GitLab или с локальных устройств. Доступно 60 шаблонов приложений, а также возможность создать проект с нуля. Например, достаточно загрузить скриншот макета – ИИ сам сгенерирует интерфейс и API. Готовое приложение можно развернуть в облаке Google или на собственном сервере.

Платформа интегрирована с ИИ-системой Gemini, которая упрощает рутинные задачи: написание документации, исправление ошибок и тестирование. Для сложных задач есть специализированные агенты, например, для проверки безопасности или переноса кода. Firebase Studio поддерживает языки Java, Python, Go, Node.js и фреймворки, такие как React и Flutter.

Участники Google Developer Program получают ранний доступ к расширенным функциям, включая Gemini Code Assist. Этот инструмент автоматизирует работу с Docker-контейнерами, рефакторинг и тестирование. На этапе предпросмотра обычные пользователи могут создать три виртуальные среды, а участники программы — до 30.

Разработчики отмечают удобство Firebase Studio для быстрого прототипирования. Платформу сравнивают с Cursor AI, Replit и Bolt за единую среду разработки. Однако доступ к некоторым функциям, например Gemini Code Assist, ограничен из-за высокого спроса – Google открыл лист ожидания.

Firebase Studio ориентирован на стартапы и небольшие команды, где важны скорость и экономия ресурсов. В ближайшие месяцы Google планирует расширить библиотеку шаблонов и улучшить интеграцию с другими сервисами.