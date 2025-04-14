Ученые Microsoft: нейросети ослабляют критическое мышление

Американские ученые из корпорации Microsoft и Университета Карнеги-Меллона выяснили, что использование искусственного интеллекта может снижать критическое мышление и навыки самостоятельного решения задач.

Результатами исследования специалисты поделились на сайте Microsoft.

Исследователи опросили 319 работников из сферы бизнеса, образования и IT. Результаты показали, что в 40% случаев люди полностью доверяют выводам нейросетей, не проверяя их.

Особенно это заметно при выполнении рутинных задач. Пользователи предпочитают полагаться на ИИ, а не на свои рассуждения.

«Главная ирония автоматизации в том, что, избавляя нас от рутинных задач, она лишает нас возможности тренировать собственное суждение», — отметили авторы.

Больше всего ученых беспокоит молодежь. Студенты используют ИИ для написания эссе, избегая самостоятельной работы. У них появляется зависимость от нейросетей, похожая на привычку искать ответы в Google.

Исследователи советуют осознанно подходить к использованию ИИ. Они призывают сохранять баланс между автоматизацией и самостоятельностью, развивать критическое мышление и уделять внимание образованию.

Отметим, что до недавнего времени Microsoft была главным партнером стартапа OpenAI – разработчика самого популярной и передовой ИИ-модели ChatGPT. Однако прежде тесные партнерские отношения начали охладевать после запуска проекта Stargate стоимостью $500 млрд, в котором партнёром OpenAI стала компания Oracle. Кроме того, Microsoft утратила статус крупнейшего инвестора стартапа. Последний раунд финансирования OpenAI прошел под руководством SoftBank – на нем удалось привлечь $40 млрд.