США освободили телефоны и компьютеры от новых пошлин

Погранично-таможенная служба США 12 апреля опубликовала перечень товаров, на которые не будут распространяться новые таможенные пошлины. В него вошли телефоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников, сообщило агентство Bloomberg.

На указанные товары не будет распространяться 145-процентный тариф для Китая, а также базовая 10-процентная пошлина для большинства стран.

Белый дом не прокомментировал запрос Bloomberg.

По данным агентства, под исключения попали популярные устройства, которые, как правило, не производятся на территории США. Такое решение может потенциально предотвратить резкий рост цен для потребителей и поддержать крупнейших производителей, включая Apple, Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США намерены ввести пошлины на иностранные полупроводниковые чипы. Однако на текущий момент эти меры не вступили в силу.

Сейчас секторальные пошлины составляют 25%, но размер тарифов на полупроводники и сопутствующие товары пока не определён.