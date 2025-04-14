Президент Туркменистана отбыл с визитом в Японию

Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с визитом в Японию, сообщает TDH.

В международном аэропорту столицы главу государства провожали официальные лица.

В рамках визита Президент Туркменистана примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке «EXPO-2025» и проведет встречи в верхах, отмечает агентство.

Всемирная выставка Expo 2025 пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года под девизом «Создание общества будущего для нашей жизни». Мероприятие будет проходить на искусственном острове Юмешима в заливе Осака и, по прогнозам, привлечет более 28 миллионов посетителей.

Национальный день Туркменистана на Expo 2025 запланирован на 14 апреля.