Павильон Туркменистана на EXPO-2025 лидирует среди самых популярных

Как сообщали ранее, Туркменистан представит свой павильон на Всемирной выставке «EXPO-2025», которая пройдет в городе Осака, Япония, с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Туркменистан станет одной из первых стран, которая отметит свой Национальный день 14 апреля 2025 года, всего через день после официальной церемонии открытия EXPO. Это мероприятие пройдет в зале Национальных дней «Ray Garden» выставки. Проект павильона Туркменистана на Всемирной выставке реализован дизайн-студией «Belli Creative» и состоит из трех этажей.

В преддверии церемонии открытия Всемирной выставки павильон Туркменистана вызвал большой резонанс в международном медиапространстве, особенно в социальных сетях. «Туркменпортал» пока делится с читателями информацией об оценках туркменского павильона и рейтингах по различным направлениям, составленных пользователями интернета на платформе «X» (ранее «Twitter»).

На платформе представлены различные отзывы о самых популярных павильонах. В них отмечается, что выставки и павильоны большинства стран используют технологии, уже применяемые в Японии. Так, среди самых популярных павильонов на первом месте находится Туркменистан, на втором — Австрия, на третьем — Азербайджан, на четвертом — Китай и Кувейт. Многие интернет-пользователи оценивают не только внешний вид павильона, но и его оригинальное оформление и конструктивные особенности. В таких рейтингах в первую десятку вошли павильоны Саудовской Аравии, Китая, Азербайджана, Туркменистана, Малайзии, Филиппин, Испании, Австрии и Таиланда.

Хотя Всемирная выставка еще не открылась, сотни посетителей уже успели осмотреть выставочные площадки и поделились своими впечатлениями через социальные сети. Во многих отзывах отмечается: «Даже если выставка еще не открылась, смотреть на нее снаружи очень приятно. Среди сотен павильонов павильон Туркменистана выглядит очень привлекательно, а павильон США очень впечатляющим». Японцы и гости Осаки, увидевшие ночной вид выставочной площадки, описывают образы павильонов Туркменистана и Австрии, окутанные разноцветными лучами, как путешествие в сказочный мир. Они также отмечают, что изображение туркменского скакуна, украшающее внешний дизайн павильона, является очень уместным символом, придающим национальный колорит.

На Всемирной выставке «EXPO-2025» павильон Туркменистана представит материальное и духовное наследие туркменского народа, его богатые экономические возможности всему миру. «Туркменпортал» будет регулярно делиться со своими читателями моментами открытия выставки, событиями Национального дня Туркменистана, включая впечатления, которые туркменский павильон производит на миллионы людей.