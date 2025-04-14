Новая скважина на месторождении «Галкыныш» даёт 2 млн кубометров газа в сутки

На газовом месторождении «Galkynyş» в результате бурения скважины №285 глубиной 4452 метра получен новый приток природного газа с суточным дебитом 2 миллиона кубометров. Газ поступает из пластов, расположенных на глубине 4412-4136 метров, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Месторождение «Galkynyş», имеющее статус «супергиганта» по запасам природного газа, является одним из самых надёжных источников «голубого топлива» в регионе. Этот успех в разработке месторождения подтверждает статус Туркменистана как мощной энергетической державы на международной арене.

По данным TDH, специалисты принимают меры по дальнейшему увеличению дебита скважины. В настоящее время эксплуатация скважин в стране осуществляется в соответствии с современными технологическими требованиями.

Разработка месторождения «Галкыныш» является важной частью стратегии Туркменистана по развитию топливно-энергетического комплекса, которая направлена на увеличение объемов добычи углеводородов, диверсификацию экспортных маршрутов и создание устойчивых систем транспортировки энергоресурсов на международные рынки.

Показатели работы газовых скважин на месторождении привлекают внимание не только ведущих мировых производителей, но и стран-потребителей природного газа, а также крупных международных инвесторов.