Названы лучшие тройки нападающих в футболе в XXI веке

Авторитетный спортивный портал Goal составил рейтинг лучших футбольных нападающих XXI века. В топ-10 вошли трио самых эффективных форвардов европейских клубов.

Лучшей атакующей троицей начала тысячелетия, по мнению портала, стали экс-футболисты «Барселоны» — Месси, Суарес и Неймар, которые выступали за каталонский клуб в середине 2010-х годов.

В десятку лучших связок форвардов выглядит следующим образом:

10. Халк, Радамель Фалькао и Силвештре Варела — «Порту»,

9. Марио Гётце, Роберт Левандовски и Марко Ройс — «Боруссия» Дортмунд,

8. Педро, Эден Азар и Диего Коста — «Челси»,

7. Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар — «ПСЖ»,

6. Робер Пирес, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри — «Арсенал»,

5. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане — «Ливерпуль»,

4. Криштиану Роналду, Карлос Тевес и Уэйн Руни — «Манчестер Юнайтед»,

3. Анри, Это′О, Месси — «Барселона»,

2. Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду — «Реал»,

1. Неймар, Суарес, Месси — «Барселона».