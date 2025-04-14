В Туркменистане запущен проект по космическому мониторингу состояния посевов

На днях в Ашхабаде состоялась первая встреча партнёров стартовавшего в начале года инновационного проекта «Содействие укреплению мониторинга выращивания сельскохозяйственных культур с использованием технологии дистанционного зондирования». Суть проекта в космическом мониторинге состояния посевов на территории страны.

Проект, рассчитанный на 2 года, реализуется Министерством сельского хозяйства Туркменистана совместно с Продовольственной и Сельскохозяйственной программой ООН (ФАО).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в проектной деятельности приглашены работники министерства сельского хозяйства, министерства юстиции, Государственного концерна Türkmenpagta, Государственной ассоциации Türkmengallaönümleri, представители академической науки и вузов.

Интерпретация космических снимков будет нацелена, прежде всего, на пшеницу и хлопчатник, хотя рассматривается возможность наблюдения за другими культурами, например, сахарной свеклой, если пилотный участок разместится в Мургабском оазисе.

Предлагаемая технология мониторинга также может применяться для проверки состояния водных ресурсов, засоления и заболачивания пастбищ, влияния климатических факторов на жизнедеятельность экологических природных комплексов, состояния земель, человеческой деятельности без выезда на место.

В рамках проекта планируются встречи с зарубежными экспертами для научного обмена в стране, поездки специалистов Туркменистана в страны с передовым уровнем развития таких технологий, в том числе приближённых по природно-климатическим местным условиям, отмечает источник.