Телеканал «Türkmenistan Sport» покажет матч «Бавария» – «Боруссия Дортмунд» и другие футбольные трансляции

Телеканал «Türkmenistan Sport» представит зрителям прямые трансляции матчей ведущих европейских футбольных чемпионатов. В программе вещания запланированы следующие спортивные события:

Английская Премьер-лига:

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», начало в 16:30

«Ноттингем» – «Эвертон», начало в 19:00

Немецкая Бундеслига:

«Бавария» – «Боруссия Дортмунд», начало в 21:30

Итальянская Серия А:

«Ювентус» – «Лечче», начало в 23:45

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале «Türkmenistan Sport«. Любители футбола смогут насладиться играми ведущих европейских команд в течение всего дня.