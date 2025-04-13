Телеканал «Türkmenistan Sport» покажет матч «Бавария» – «Боруссия Дортмунд» и другие футбольные трансляции
Телеканал «Türkmenistan Sport» представит зрителям прямые трансляции матчей ведущих европейских футбольных чемпионатов. В программе вещания запланированы следующие спортивные события:
Английская Премьер-лига:
- «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», начало в 16:30
- «Ноттингем» – «Эвертон», начало в 19:00
Немецкая Бундеслига:
- «Бавария» – «Боруссия Дортмунд», начало в 21:30
Итальянская Серия А:
- «Ювентус» – «Лечче», начало в 23:45
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале «Türkmenistan Sport«. Любители футбола смогут насладиться играми ведущих европейских команд в течение всего дня.