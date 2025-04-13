Таможенники Туркменистана приняли участие в семинаре БОМКА10 в Астане
Представители Туркменистана приняли участие в региональном семинаре по эффективному использованию технического оборудования в таможенном контроле, который проходил с 8 по 10 апреля в Астане.
Семинар организован Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10).
В мероприятии приняли участие представители таможенных служб из пяти стран Центральной Азии, обладающих практическим опытом в использовании и оценке технических средств таможенного контроля, сообщается на сайте БОМКА 10.
Семинар был направлен на укрепление административного потенциала и повышение компетенций сотрудников, ответственных за планирование поставок оборудования, а также определение технических и функциональных требований с позиции конечных пользователей.
Эксперты из Латвии представили участникам жизненный цикл оборудования, классификацию пунктов пропуска и методики анализа пробелов.
Участники ознакомились с передовыми практиками стран ЕС в сфере закупок, подготовки технических заданий и проведения испытаний; прошли практические занятия по моделированию технических требований; обсудили подходы к обучению пользователей и поддержанию бесперебойной работы оборудования.