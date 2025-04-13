Студия Belli Creative представила павильон Туркменистана для Expo Osaka 2025

Дизайн-студия Belli Creative представила проект павильона Туркменистана для Всемирной выставки Expo 2025 в Осаке, открытие которой состоится 13 апреля. Проект привлекает внимание своим инновационным архитектурным решением, органично сочетающим национальные традиции и современные технологии.

Павильон отличается самобытным архитектурным стилем с мягкой треугольной формой, символизирующей обновление, устойчивое развитие и непрерывное течение жизни.

Дизайн крыши вдохновлен гульякой – традиционным туркменским украшением, имеющим глубокие исторические корни. Внешний облик здания отражает эстетику пустыни Каракум – одной из природных достопримечательностей Туркменистана, сообщили Turkmenportal дизайнеры.

Кроме того, трехэтажная структура павильона организована по тематическому принципу – первый этаж представляет собой иммерсивный выставочный зал, оснащенный передовыми технологиями. Центральным элементом станет масштабный сферический экран, на котором будет демонстрироваться виртуальное путешествие по Туркменистану с уникальным аудиовизуальным сопровождением.

Второй этаж отведен под отраслевые экспозиции, демонстрирующие достижения страны в энергетике, промышленности, здравоохранении, образовании, спорте и культуре. Особое внимание уделено специальной выставке туркменских лекарственных растений в центральной части этажа.

Третий этаж функционирует как центр культурных ценностей, где представлены уникальные образцы туркменских ковров ручной работы и национальной вышивки. Здесь также расположены национальный ресторан, предлагающий блюда из экологически чистых продуктов, и открытая терраса с традиционными туркменскими беседками.

Напомним, национальный день Туркменистана на Expo 2025 запланирован на 14 апреля – сразу на следующий день после торжественного открытия выставки.

Всемирная выставка Expo 2025 пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года под девизом «Создание общества будущего для нашей жизни». Мероприятие будет проходить на искусственном острове Юмешима в заливе Осака и, по прогнозам, привлечет более 28 миллионов посетителей.