Президент АФК оценил футбольные успехи Туркменистана на встрече с главой ФФТ

Президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа высоко оценил развитие туркменского футбола во время встречи с председателем Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) Гуванчмухамметом Овековым, состоявшейся в рамках рабочего визита главы ФФТ в Малайзию. Об этом говорится в сообщении ФФТ.

Шейх Салман поздравил Овекова с единогласным избранием на пост руководителя туркменского футбола в ноябре прошлого года, отметив, что его опыт бывшего игрока и тренера создает исключительную базу для дальнейшего прогресса национального футбола.

Президент АФК особо подчеркнул успешный старт сборной Туркменистана в отборочном турнире Кубка Азии-2027, где команда одержала победу над Китайским Тайбэем (2:1) в выездном матче первого тура. Он выразил уверенность, что туркменская сборная имеет все шансы в третий раз в своей истории выйти в финальную часть главного континентального турнира.

Отдельной похвалы удостоился клуб «Аркадаг», который в текущем розыгрыше Лиги вызова АФК дошел до полуфинала, победив в четвертьфинале индийский «Ист Бенгал» с общим счетом 3:1 по итогам двух встреч.

«Футбол в Туркменистане продолжает развиваться невероятными темпами, и успешное выступление команд в турнирах АФК является прямым доказательством грамотной и целенаправленной работы Федерации футбола», – заявил Шейх Салман, подтвердив готовность АФК поддержать раскрытие потенциала туркменского футбола через специализированные программы развития.

В ответ председатель ФФТ Гуванчмухаммет Овеков выразил благодарность за поддержку и подчеркнул стремление к углублению партнерства между Федерацией футбола Туркменистана и Азиатской футбольной конфедерацией.