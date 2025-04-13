Меджлис Туркменистана принял ряд новых законов

На восьмом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва были рассмотрены и приняты несколько важных законов, направленных на интенсивное социально-экономическое развитие страны.

Как сообщает TDH, законодательные акты разработаны в соответствии с приоритетами государственной политики Президента Сердара Бердымухамедова и прошли предварительное обсуждение во всех комитетах национального Парламента, а также в министерствах и ведомствах страны.

Одним из ключевых документов стал Закон Туркменистана «О суде» в новой редакции, подготовленный в рамках реализации «Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022-2028 годы». Закон предусматривает модернизацию судебной системы и судопроизводства с учётом международной практики.

Важным нововведением стало включение в проект нового раздела «Судьи по семейным делам» и введение соответствующих должностей в этрапских судах и судах городов с правами этрапа.

Депутаты также рассмотрели и приняли законопроект «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna».

Напомним, что юбилейная медаль была учреждена для награждения граждан за большие заслуги в реализации программ по развитию культуры, за изучение и популяризацию творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги, за научные исследования и творческие успехи в области науки, образования, культуры, литературы и искусства. Медалью также награждаются лица, внесшие значительный вклад в воспитание молодого поколения в духе уважения к национальным ценностям и за особые заслуги в развитии культурных связей Туркменистана с государствами мира.

Внесенное дополнение регулирует правила ношения этой медали на форменной одежде руководителей и сотрудников военных и правоохранительных органов страны.

Важным решением стало принятие изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об автомобильном транспорте», устанавливающий правовую, экономическую и организационную основы функционирования этой отрасли. Закон направлен на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья человека, охрану окружающей среды, а также защиту прав физических и юридических лиц при пользовании услугами автомобильного транспорта. Согласно принятому документу, органами, осуществляющими государственное регулирование и управление в сфере автомобильного транспорта, определены Кабинет Министров Туркменистана и Агентство «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Парламентарии также рассмотрели проект Закона «О присоединении к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года», направленный на обеспечение безопасности судов и имущества на море.

В ходе заседания депутаты одобрили внесение изменений и дополнений в законы «О миграции», «Об административных процедурах» и ряд кодексов, включая Уголовный, Арбитражный процессуальный, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Трудовой, Семейный и Гражданский процессуальный кодексы Туркменистана.

Особое внимание было уделено проекту Закона «О миграции», который дополнен нормами о выдаче электронных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства через информационную систему, что соответствует национальным стратегическим приоритетам по цифровизации.

На заседании также выступила Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане – Омбудсмен Я.Гурбанназарова, представившая депутатам ежегодную информацию в соответствии с Законом «Об Омбудсмене».

Депутаты национального Парламента отметили, что принятые документы, дополнив действующую систему законодательства Туркменистана, обеспечат надёжную платформу для прогресса и процветания страны на долгосрочную перспективу.