Делегация Туркменистана выступила на Анталийском дипломатическом форуме

11 апреля делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадовым приняла участие в работе четвертого Анталийского дипломатического форума (ADF-2025) в городе Анталья, Турецкая Республика, сообщила Turkmenprotal пресс-служба туркменского посольства в Турции.

В ходе выступления на сессии «Сотрудничество, цифровизация и развитие» Х.Гелдимырадов подчеркнул значимость постоянного нейтралитета Туркменистана в укреплении международного сотрудничества и достижении Целей устойчивого развития. Он отметил, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия».

Туркменская делегация также акцентировала внимание участников форума на развитии трансграничных инфраструктурных проектов, использовании международных транспортных коридоров и цифровой трансформации. Были представлены инициативы Туркменистана о создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности, Альянса по глобальной энергетической безопасности и разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.



В рамках форума состоялась встреча Х.Гельдымурадова с Председателем Совета высшего образования Турецкой Республики Эролом Озваром, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.