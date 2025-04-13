В Туркменистане построят завод красок для дорожной разметки

Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана объявило международный тендер на проектирование и строительство цеха по производству краски для дорожной разметки. Проект будет реализован «под ключ» на территории страны.

Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в тендере в течение 30 рабочих дней с момента публикации объявления (газета «Нейтральный Туркменистан» от 12.04.2025). Для участия необходимо предоставить полную информацию о компании, включая регистрационные и уставные документы, а также оплатить взнос в размере 1725 долларов США (включая 225 долларов НДС) или эквивалент в туркменских манатах. Оплата за участие не возвращается.

Тендерные предложения должны быть доставлены в министерство по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, д.132. Предложения будут рассматриваться только после поступления оплаты на указанный счет.

Документы необходимо предоставить в двух отдельных конвертах: один с коммерческим предложением (содержащим только ценовую спецификацию) и второй с техническим предложением (включающим все остальные необходимые документы).

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 39-00-33/17/21.