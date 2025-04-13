В рамках Года культуры Туркменистана в китайском Сиане прошел концерт

В рамках Года культуры Туркменистана в Китае 11 апреля состоялся концерт в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, в котором приняли участие туркменские деятели искусств.

В ходе мероприятия зрители ощутили неповторимое очарование музыки и танцев Туркменистана. Об этом сообщает russian.news.cn.

Как заявил заместитель председателя правительства провинции Шэньси Сюй Минфэй, данное мероприятие можно рассматривать как новую отправную точку для расширения практического сотрудничества с Туркменистаном в области культуры, искусства, туризма и других направлений. А также китайская провинция будет укреплять обмены и взаимообогащение в сфере культуры, чтобы способствовать духовному сближению народов двух стран.

Участвовавший в мероприятии главный руководитель Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули Туркменистана Мырат Арадов отметил, что благодаря совместным усилиям двух стран культурные связи между Туркменистаном и Китаем постоянно углубляются.

Мероприятие было совместно организовано Министерством культуры и туризма КНР, Министерством культуры Туркменистана и Управлением по делам культуры и туризма Шэньси, отмечает источник.