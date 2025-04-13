В Нью-Дели презентовали книгу Президента Туркменистана

В Нью-Дели вчера прошла презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Республике Индия.

Как сообщает МИД Туркменистана, в презентации приняли участие туркменские студенты, которые обучаются в Нью-Дели.

Студенты были проинформированы о проводимых в Туркменистане мероприятиях, посвящённых объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия», а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Подчеркивалась значимость выхода в свет книги Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира», в которой освещены наследие поэта и его вклад в мировую литературу.