В Ашхабаде состоялся учебный семинар для футбольных арбитров

В здании Федерации футбола Туркменистана состоялся учебный семинар для арбитров, обслуживающих матчи национального чемпионата. Мероприятие было посвящено анализу игр текущего сезона и совершенствованию судейских навыков, сообщает ФФТ.

В ходе семинара арбитры детально разбирали спорные игровые моменты с использованием видеозаписей и получили специальные рекомендации для принятия правильных решений в аналогичных ситуациях на поле. Подготовка судей направлена на обеспечение более высокого уровня обслуживания предстоящих матчей чемпионата.

Занятия провели руководители судейского корпуса ФФТ: начальник отдела судейства Чарымырат Гурбанов и член судейского отдела Азат Хаджиполатов.

Согласно заявлению Федерации футбола Туркменистана, подобные обучающие мероприятия для национальных арбитров будут проводиться на регулярной основе в течение всего чемпионата.