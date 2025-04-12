Эксперты SECCA посетили Туркменистан

С 31 марта по 4 апреля в Туркменистане побывали с визитом эксперты и международные консультанты проекта Европейского Союза «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA).

В рамках визита состоялись встречи по развитию сотрудничества с представителями Министерства энергетики Туркменистана и специалистами проекта Программы развития ООН «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

В рамках оказания технической помощи эксперты SECCA передали министерству энергетики первый технический документ «Рекомендации по мерам безопасности при эксплуатации электрических установок».

Также эксперты посетили строительную площадку нового здания Государственного энергетического института в городе Мары, где ознакомились с внедряемыми технологиями энергоэффективности и обсудили возможность присвоения зданию «Зелёного сертификата» после завершения строительства, сообщает «Туркменистан: Золотой век».