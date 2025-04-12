Пульмонолог Дженнет Мамедова рассказала о лечении обструктивного бронхита

Заведующая научно-клиническим отделением пульмонологии Международного научно-клинического центра физиологии Дженнет Мамедова рассказала о методах лечения и профилактики обструктивного бронхита. По словам специалиста, длительный сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты, может свидетельствовать о серьезном воспалительном процессе в бронхах, требующем своевременного медицинского вмешательства.

Сухой кашель, продолжающийся длительное время, со временем переходящий во влажный с выделением мокроты, указывает на воспалительный процесс в бронхах. При этом дыхательные пути сужаются, при вдохе слышны хрипы, больной быстро утомляется, ослабевает.

Эти симптомы свидетельствуют о развитии обструктивного бронхита. При отсутствии своевременного лечения возникают осложнения, поражающие бронхи и легкие. Кроме того, повышается восприимчивость организма к инфекциям, и пациент часто простужается.

Причины развития обструктивного бронхита:

Вирусные инфекции, попадающие в дыхательные пути воздушно-капельным путем, повреждают слизистую оболочку бронхов, вызывая их сужение и затруднение прохода воздуха.

Курение в помещении и частое использование химических чистящих средств оказывают негативное влияние на членов семьи, вызывая постоянное сужение и раздражение бронхов.

У некоторых людей существует наследственная предрасположенность к обструктивному бронхиту, связанная с повышенной чувствительностью бронхов к различным раздражителям.

Пациенты с атопическим дерматитом или аллергическим ринитом имеют повышенный риск развития обструктивного бронхита.

Контакт с аллергенами, такими как пыльца растений или пыль, провоцирует сужение бронхов.

Обструктивный бронхит может развиться как осложнение хронической обструктивной болезни легких.

При появлении симптомов обструктивного бронхита необходимо проконсультироваться с врачом-пульмонологом для точной диагностики. Врач назначит спирометрию для оценки дыхательной функции, бронхоскопию для выявления патологий в бронхах и рентген грудной клетки для определения изменений в легких и бронхах. Иногда требуется компьютерная томография для детального изучения изменений. Для выявления аллергической природы заболевания могут быть назначены аллергологические тесты, включая кожные пробы и анализ крови на иммуноглобулин E.

Лечение включает препараты, снимающие спазм бронхиальных мышц, устраняющие воспаление, расширяющие дыхательные пути, разжижающие и выводящие мокроту. При бактериальной природе инфекции назначаются антибиотики. Врач также рекомендует регулярные дыхательные упражнения для улучшения дыхания и укрепления мышц, а также использование ингаляторов для лучшего усвоения лекарств и достижения высоких результатов лечения.

Пульмонолог назначает лечение с учетом общего состояния здоровья пациента, особенностей организма и степени тяжести заболевания. Лечение проводится под его контролем.

Для профилактики обструктивного бронхита рекомендуется избегать контакта с раздражающими химическими веществами, ядовитыми газами и аллергенами, отказаться от курения, выполнять ежедневные физические упражнения, заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций. Эти правила помогают предотвратить не только обструктивный бронхит, но и другие заболевания.

(Журнал «Саглык» от 29 марта 2025 года)